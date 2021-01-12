Турчинов сказав, що його наказів щодо Криму не виконували, – Бродський

Екссекретар РНБО і колишній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов у 2014 році віддавав накази українським військовим чинити опір захопленню Росією Криму, але їх не виконували.

Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, яке опубліковано на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко", заявив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. Він зазначив, що в цьому Турчинов йому зізнався під час особистої розмови (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналістка поставила Бродському запитання: "Ваше ставлення до Турчинова, людини, яка не чинила опору в Криму, хоча могла". На це президент ФБУ сказав: "Я йому ставив запитання щодо цієї теми. Він каже: "Мішо, я наказував, вони не виконували".

Влащенко підкреслила, що свідчень таких наказів немає. Бродський відповів, що вірить Турчинову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 року Турчинов заявив, що запобігти окупації Криму було нереально, тому що боєздатні підрозділи української армії налічували всього 5 тисяч людей.

Також він зазначив тоді, що була загроза захоплення всієї території України.