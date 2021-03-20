План провокаторів по кровопролиттю в центрі Києва був зірваний! Те що зараз коїлось у Офіса Президента – це не був не мирний мітинг, а вакханалія брутального, замовного насильства.

Замовники сьогоднішньої провокації на вулиці Банковій, мріяли про те, щоб у відповідь на побиття скла, на розмальовування стін образливими надписами, вийдуть сотні поліцейських і почнуть із застосуванням сили затримувати провокаторів, а ті у відповідь почнуть ще більше кровопролиття.

Але розумні дії керівництва поліції стали на заваді планам провокаторів. Розбите скло, таблички на Офісі Президента будуть замінені на нові. Образливі, матюкливі надписи будуть змиті.

А особи які порушили закон, трощили державне майно, за яке, до речі, будуть сплачені кошти платників податків, будуть притягнені до відповідальності і відшкодують нанесену шкоду через суд. Всі вони зафіксовані як поліцейськими камерами, так і камерами ЗМІ. Тому ніхто не уникне відповідальності!

Головне, що сьогодні не пролилася кров і залишились цілими кістки, голови та суглоби як провокаторів, так і правоохоронців. Повірте, не було жодних проблем оціпити будівлю ОП сотням правоохоронців, які чекали поруч, та не дати наробити всю ту шкоду стінам, вікнам та табличкам.

Але б тоді замовники провокації досягли своєї мети – кровопролиття під відеокамерами з подальшими закликами до повалення законно обраної влади. Все буде добре!

Шкода лише за те, як сьогодні буде радіти та потішатись з наших "горе патріотів" російська пропаганда – Кисельов, Соловйов та інші покидьки. Але це вже інша історія.

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