План провокаторов по кровопролитию в центре Киева был сорван! То что сейчас творилось у Офиса Президента – это не был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия.

Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой, мечтали о том, чтобы в ответ на избиение стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут еще больше кровопролития.

Но разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов. Разбитое стекло, таблички на Офисе Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты.

А лица, которые нарушили закон, крушили государственное имущество, за которое, кстати, будут оплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности и возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!

Главное, что сегодня не пролилась кровь и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, так и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем оцепить здание ОП сотням правоохранителей, которые ждали рядом, и не дать наделать весь тот вред стенам, окнам и табличкам.

Но бы тогда заказчики провокации достигли своей цели – кровопролития на видеокамерамы с последующими призывами к свержению законно избранной власти. Все будет хорошо!

Жаль только за то, как сегодня будет радоваться и потешаться с наших "горе патриотов" российская пропаганда – Киселев, Соловьев и другие отбросы. Но это уже другая история.

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