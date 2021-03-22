Трампу створять власну соціальну мережу
Для колишнього президента США Дональда Трампа створять власну соціальну мережу, щоб повернути його присутність в інтернеті.
Про це повідомив старший радник ексголови Білого дому Джейсон Міллер, пише Fox News. Він уточнив, що медіаплатформа буде готова через два-три місяці.
"Я думаю, що вона стане найкрутішою, вона повністю змінить правила гри, і всі будуть чекати і дивитися, що ж робить Трамп", – сказав Міллер.
Він спрогнозував, що соціальна мережа приверне "десятки мільйонів людей". Інших подробиць проєкту Міллер розкривати не став.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після подій під час штурму Капітолію 6 січня в США президента Дональда Трампа заблокували в соцмережах Facebook, Instagram, Twitter і Twitch. Із заявою щодо цього виступив засновник Facebook Марк Цукерберг.
Напередодні акаунт Трампа заблокував і відеохостинг YouTube, видаливши на ньому останні відео. Крім того, Snapchat назавжди заблокував обліковий запис у месенджері Дональда Трампа.