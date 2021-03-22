Трампу створять власну соціальну мережу

Карина Бондаренко Політика 07:33, 22.03.2021 Оновлено: 08:24, 22.03.2021

Для колишнього президента США Дональда Трампа створять власну соціальну мережу, щоб повернути його присутність в інтернеті.

Про це повідомив старший радник ексголови Білого дому Джейсон Міллер, пише Fox News. Він уточнив, що медіаплатформа буде готова через два-три місяці.

"Я думаю, що вона стане найкрутішою, вона повністю змінить правила гри, і всі будуть чекати і дивитися, що ж робить Трамп", – сказав Міллер.

Він спрогнозував, що соціальна мережа приверне "десятки мільйонів людей". Інших подробиць проєкту Міллер розкривати не став.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

За 7 років війни пора вивчити: на нас напала РФ, нас вбиває РФ, нас окупувала РФ

Українці повинні заплатити податки за свої квартири, машини і доходи: скільки і коли

У Києві рибалка врятував хлопчика на крижині за допомогою спінінга. Відео

Фонд Порошенка надіслав ще одну партію кисневих концентраторів у лікарні України

Лавров запропонував відмовитися від долара в Росії у відповідь на санкції