Термінове засідання ТКГ через загибель бійців ЗСУ не відбулося, – Арестович

Екстрене засідання підгрупи з безпеки у межах Тристоронньої контактної групи, на якому мали обговорювати загибель чотирьох українських військових на Донбасі, не відбулися.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 27 березня заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що консультації в "нормандському форматі" ще тривають.

Спікер пояснив причини, через які ухвалили таке рішення: "По-перше, оскільки наразі ситуація щодо недопущення військової ескалації обговорюється на рівні політичних радників "нормандської четвірки", де Україну представляє (глава Офісу президента) Андрій Єрмак, а, по-друге, наступне засідання підгрупи з безпеки повинно пройти за планом через два дня – наступного вівторка. Тому ми прийняли рішення взяти паузу в два дня і дочекатися планового засідання ".

Арестович уточнив, що консультації політичних радників "нормандії" триватимуть ще два дні. Відповідно, до цього часу буде вироблено якесь рішення.

Він додав, що президент Володимир Зеленський очікує доповіді головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, який перебуває зараз на місці події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил російські терористи влаштували мінометний обстріл в районі селища Шуми. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

Після цього відбулася екстрена нарада української делегації в ТКГ, за підсумками якої вона закликала ОБСЄ провести засідання підгрупи з безпеки.