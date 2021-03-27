Срочное заседание ТКГ из-за гибели бойцов ВСУ не состоялось, – Арестович

Экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы, на котором должны были обсуждать гибель четырех украинских военных на Донбассе, не состоялось.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 27 марта заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что консультации в "нормандском формате" еще продолжаются.

Спикер пояснил причины, по которым приняли такое решение: "во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников "нормандской четверки", где Украину представляет (глава Офиса президента) Андрей Ермак, а, во-вторых, следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня – в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания".

Арестович уточнил, что консультации политических советников "нормандии" продлятся еще два дня. Соответственно, к этому времени будет выработано какое-то решение.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский ожидает доклада главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, который находится сейчас на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил российские террористы устроили минометный обстрел в районе поселка Шумы. В результате погибли четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.

После этого состоялось экстренное совещание украинской делегации в ТКГ, по итогам которого она призвала ОБСЕ провести заседание подгруппы по безопасности.