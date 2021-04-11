Таран: Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році

Україні було б важливо отримати План дій щодо членства в НАТО вже в 2021 році. Це завдання є першочерговим пріоритетом української влади для зміцнення обороноздатності країни.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що з 2014 року Україна багато працює над тим, щоб отримати членство в НАТО. Надання цього статусу країні буде потужною відповіді Росії на її агресію та ескалацію конфлікту на сході. Про це йдеться на сайті Міноборони.

"За останні 7 років Україна дуже багато зробила на цьому шляху, що було засвідчено наданням нам статусу Партнера НАТО з розширеними можливостями влітку минулого року. Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році. Це є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави", – сказав Таран.

Він додав, що РФ має зрозуміти, що активізація її агресії отримає реакцію зі сторони міжнародної спільноти: "Найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти, зокрема, країн з європейського та євроатлантичного простору щодо підтримки України, є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі".

Міністр оборони також зазначив, що російська пропаганда та присутність їх військових біля кордону хочуть посіяти паніку серед українського населення. Водночас справжній мотив таких дій у тому, щоб посилити тиск на Україну для поступок у переговорному процесі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Reuters дізналося у джерел, близьких до терористів на Донбасі і Кремля, що Росія зосередила біля кордонів України свої війська, щоб продемонструвати силу. Стягування армії нібито не є підготовкою до вторгнення.