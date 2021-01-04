Дивує наполегливість, з якою деякі "активісти" лобіюють в Україні "Супутник V". Невже вони думають, що на сьомому році окупації Криму і ОРДЛО хтось із українців погодиться зробити щеплення російською вакциною. Очевидно, "активісти" сподіваються на людей з короткою пам'яттю і великим серцем, адже тільки вони можуть повірити в те, що Кремль хоче добра українцям.

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А ведь к российской вакцине от коронавируса COVID-19 много вопросов, которые не касаются украино-российских отношений. В частности, "Спутник V" не пользуется доверием не только в Украине, но и у себя на родине — в России.

Соцопрос, который провёл "Левада-Центр" 21–23 декабря 2020 года, продемонстрировал, что 58% россиян не готовы сделать прививку отечественной вакциной от коронавируса COVID-19 — даже если она будет бесплатной и добровольной. Что примечательно, недоверие к "Спутник V" растёт, ведь ещё в августе о подобном нежелании делать прививку российской вакциной заявило 54% россиян.

Среди главных причин, по которым россияне не желают делать отечественную прививку, указаны:

- Надо дождаться окончания всех испытаний – 30%;

- Опасаюсь побочных действий этой вакцины – 29%;

- Имею противопоказания – 12%.

11 августа 2020 года Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19. Однако Минздрав России выдал "Спутник V" всего лишь временную регистрацию — сроком до 1 января 2021 года по ускоренной процедуре, которую проходят медицинские препараты в условиях чрезвычайной ситуации. Для сравнения — американо-немецкая вакцина BioNTech-Pfizer на днях получила одобрение Всемирной организации здоровья.

По сей день "Спутник V" не прошёл необходимых клинических испытаний. Первая и вторая фазы были объединены, а третья – продолжается шестой месяц (она началась 26 августа 2020 года в Москве). В первой и второй фазах испытаний приняли участие всего 38 человек в то время, как в испытаниях вакцины Pfizer-BioNTech – 456 человек, Moderna – 600, AstraZeneca – 256.

Зарубежные зарегистрированные вакцины прошли все этапы клинических испытаний, а российский воз и ныне там — на третьей фазе, которая фактически сорвана. Владимир Путин поторопился с объявлением вакцинации в России, чтобы РФ стала первой в мире, и теперь учёные не могут проконтролировать группу плацебо. По словам главы Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, многие из тех, кто получил плацебо, узнали это после анализов и привились самой вакциной, чтобы быть защищёнными от заражения. Ввиду этого учёные в России взяли и отказались от введения плацебо.

"По сути, исследование провалено, его цель не достигнута. Произошло изменение правил игры во время игры. Корректных результатов по эффективности у исследования не будет, потому что группа плацебо потеряна", – прокомментировала "Медузе" это событие Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

К слову, раз упомянули всуе Национальный исследовательский институт центра имени Гамалеи, отметим, что "Спутник V" разработан в недрах ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. После отравления Алексея Навального боевым отравляющим веществом из группы "Новичок", когда выяснилось, что Россия работает над созданием химического и биологического оружия, запрещённого международными договорами, США включил 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге в санкционный список, как связанный с программой создания биологического оружия. То есть вакцина была разработана в институте Минобороны России, который занимается запрещённой во всем мире разработкой химического и биологического оружия.

Подытоживая, клинические испытания "Спутник V", на отсутствие которых ссылаются 30% россиян, не только не завершены, но и фактически сорваны.

С побочными эффектами, которые беспокоят 29% россиян, такая же ситуация. На официальном сайте мэра Москвы ещё несколько дней назад в качестве противопоказаний был указан следующий список:

- Заболевания печени и почек;

- Выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет);

- Тяжёлые заболевания системы кроветворения;

- Эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы;

- Заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца);

- Первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания;

- Заболевания лёгких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

Также к вакцинации не допускались люди от 60 лет и старше. По сути, "Спутник V" оказалась вакциной для молодых и здоровых людей, которые, в большинстве, и без неё переносят болезнь в лёгких формах. И это в то время, когда в зоне риска находятся пожилые и люди со слабым здоровьем. Для сравнения, в других странах власти в первую очередь делают прививки как раз этим людям из зоны риска.

Этот список противопоказаний вызвал недоумение общественности, и российские власти решили народ… успокоить. Теперь на официальном сайте мэра Москвы вместо указанного выше списка лаконично написано: "При наличии аутоиммунных заболеваний и злокачественных новообразований рекомендовано вакцинироваться с осторожностью". Как говорят в таких случаях в народе: "Если нельзя, но очень хочется, то можно".

К слову, российские власти всё "порешали" не только с болезнями, но и возрастом. После того, как первым пациентом, привитым вне клинических испытаний в Великобритании вакциной Pfizer-BioNTech, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан, в России официально разрешили прививать пожилых людей.

Забавно, но главный российский пенсионер — 68-летний Путин не спешит с прививкой. А ведь ещё 17 декабря на ежегодной пресс-конференции обещал сделать её сразу, как только разрешат специалисты: "Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю, ещё раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным".

Злые языки поговаривают, что подготовка к вакцинации российской "элиты" идёт полным ходом. В частности, издание Forbes сообщило, что израильская клиника в "Сколково" планирует привезти в Россию иностранные вакцины, не дожидаясь официальной регистрации в стране. На территории "Сколково" действует особый правовой режим, который позволяет клиникам использовать препараты, которые не зарегистрированы в РФ, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР, а также практиковать без российской лицензии врачам из Европы, США и Израиля. Наверняка, как только иностранные вакцины прибудут в Сколково, по телевизору покажут, как Путин прививается якобы "Спутник V".

К слову, раз мы заговорили о противопоказаниях, ещё не так давно среди главных противопоказаний "Спутник V" значился… алкоголь.

В начале декабря заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сказала: "Вакцина ("Спутник V" — прим. автора) двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности: ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему".

Спустя несколько дней, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире радио kp.ru заявила, что от алкоголя надо воздержаться 56 дней, а не 42: две недели до вакцинации, по 21 дню после первой и второй прививки.

Эти заявления были сделаны накануне новогодних праздников в стране, где с 1 января 2021 года вступил в силу закон о воссоздании советской системы медицинских вытрезвителей. Понятно, что отказ от алкоголя на Новый год вызвал немое недоумение в обществе.

В итоге, через неделю всё та же Татьяна Голикова сказала, что следует "воздержаться от принятия алкоголя в течение трёх дней до и после" процедуры вакцинации. Лёгким движением руки, 42 дня превращаются… превращаются 56 дней… 42 дня превращаются… в три дня!

И это всё — цветочки, собранные на основе официальных открытых данных. А ягодки видят только те, у кого есть доступ к документам под грифом секретности.

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