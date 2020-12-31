Столтенберг: Росія самостверджується за рахунок України та Грузії

Росія не становить прямої загрози для країн НАТО, проте намагається самоствердитися за рахунок України та Грузії.

Таку думку висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, пише Le Point. Він заявив, що для цього РФ спрямовує на сусідні країни свою військову міць.

Також Столтенберг підкреслив причетність росіян до кібератак у Німеччині та Норвегії та до використання хімічних речовин для вбивства людей у Великій Британії.

"Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів – Грузії та України", – сказав він.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна розраховує стати повноправним членом НАТО у 2030 році. Заступник голови відомства Еміне Джапарова сказала, що потужним імпульсом для нашої країни на цьому шляху стане надання їй Плану дій щодо членства в цій організації.

Як повідомив OBOZREVATEL, на думку капітана 1-го рангу ВМС США у відставці Гарі Табаха, президент Володимир Путін почав війну на Донбасі у 2014 році, щоб Україну не взяли в НАТО.

Він також вважає, що з військового погляду нашій країні не потрібно членство в НАТО, оскільки є "досить союзників сьогодні, які будуть у коаліції з нею".