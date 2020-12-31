Столтенберг: Россия самоутверждается за счет Украины и Грузии

Россия не представляет прямой угрозы для стран НАТО, однако пытается самоутвердиться за счет Украины и Грузии.

Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет Le Point. Он заявил, что для этого РФ направляет на соседние страны свою военную мощь.

Также Столтенберг подчеркнул причастность россиян к кибератакам в Германии и Норвегии и к использованию химических веществ для убийства людей в Великобритании.

"Не вижу непосредственной угрозы от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая самоутверждается. Она использует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины", – сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина рассчитывает стать полноправным членом НАТО в 2030 году. Замглавы ведомства Эмине Джапарова сказал, что мощным импульсом для нашей страны на этом пути станет предоставление ей Плана действий относительно членства в этой организации.

Как сообщил OBOZREVATEL, по мнению капитана 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха, президент Владимир Путин начал войну на Донбассе в 2014 году, чтобы Украину не приняли в НАТО.

Он также считает, что с военной точки зрения нашей стране не нужно членство в НАТО, поскольку есть "достаточно союзников сегодня, которые будут в коалиции с ней".