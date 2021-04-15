"Слуга" Пуртова в день народження закликала до благодійності: в Раді її завалили десятками дорогих букетів. Фото

У четвер, 15 квітня, свій 39-й день народження відсвяткувала народна депутатка від "Слуги народу" Анна Пуртова. Нардепка закликала всіх охочих замість подарунків допомогти літнім людям, однак її місце в залі ВРУ фактично завалили квітами.

Так, Пуртова на своїй сторінці у Facebook зазначила, що цього разу свято провела на роботі, беручи участь у позачергових засіданнях Верховної Ради. "Слуга" подякувала друзям і колегам за поздоровлення, а також попросила тих, хто хотів зробити їй подарунок, надіслати гроші на благодійність.

"Пропоную альтернативу: переказати зручну вам суму на рахунок фонду "Життєлюб". Це прекрасний проєкт Гаріка Корогодського, який допомагає нашим Ба та Ді, що під час пандемії особливо важливо. Ба та Ді будуть вам вдячні, а я особливо!" – написала Пуртова.

Анну Пуртову завалили дорогими букетами.

Пуртова відзначила свято на роботі.

У той же час OBOZREVATEL стало відомо, що на честь дня народження нардепки її колеги по партії принесли в Раду понад сотню букетів, які заполонили всю ложу для членів Кабінету міністрів.

Окрім того, багато "слуг", незважаючи на карантинні обмеження, фотографувалися з іменинницею замість того, щоб брати участь у роботі парламенту.

"Слуга" Дмитро Чорний привітав колегу.

Анна Пуртова й Олександр Качура.

Нардепку привітав і Микола Тищенко.

"Слугу" привітав Андрій Холодов.

Пуртова відзначила день народження в Раді.

Скриншот. Facebook Анни Пуртової

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради в четвер, 15 квітня, 283 голосами підтримали в першому читанні законопроєкт №4651 про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.