В Україні можуть посилити кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників

Депутати Верховної Ради в четвер, 15 квітня, розглянуть законопроєкт №4651 щодо посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Механізм передбачає, що українських чиновників зможуть позбавити волі за подачу недостовірної інформації.

Автором законодавчої ініціативи є президент Володимир Зеленський. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

В Україні правоохоронні органи вже мають право переслідувати за порушення у деклараціях, однак законопроєкт №4651 передбачає принципове нововведення – пониження розміру сум, з якого настає відповідальність. Наразі це 4 млн гривень, а нові положення передбачають планку у 2 млн гривень.

"Ми посилюємо відповідальність, вносимо зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і уточнюємо суб’єктний склад адміністративних правопорушень, щоб за нього притягались усі особи уповноваженні на виконання функцій держави і місцевого самоврядування", – повідомив народний депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, у Кримінальному Кодексі планку відповідальності підвищать, однак рівень з якого настає така відповідальність – знизять.

"Ми понижуємо настання відповідальності з 4 млн гривень до 2 млн гривень, якщо є невідповідність. І передбачаємо позбавлення волі", – додав Бакумов.

Народний депутат наголосив, що ухвалювати рішення про позбавлення волі буде суд.

"Якщо невідповідність від 500 до 2000 прожиткових мінімумів – там відповідальність до двох років. Якщо це кваліфікуюча ознака, то там також настає відповідальність до двох років, і суд повинен визначати наскільки невідповідність зашкодила суспільним інтересам", – резюмував Бакумов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд розробить проєкт про "нульові" декларації, які запропонують заповнювати всім українцям, щоб легалізувати свій дохід. Ймовірно, вже в 2021-му громадяни будуть заповнювати звіти про доходи.