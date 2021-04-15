"Слуга" Пуртова в день рождения призвала к благотворительности: в Раде ее завалили десятками дорогих букетов. Фото

В четверг, 15 апреля, свой 39-й день рождения отпраздновала народный депутат от "Слуги народа" Анна Пуртова. Нардеп призвала всех желающих вместо подарков помочь пожилым людям, однако, ее место в зале ВРУ фактически завалили цветами.

Так, Пуртова на своей странице в Facebook отметила, что в этот раз праздник провела на работе, участвуя во внеочередных заседаниях Верховной Рады. "Слуга" поблагодарила друзей и коллег за поздравления, а также попросила тех, кто хотел сделать ей презент, отправить деньги на благотворительность.

"Предлагаю альтернативу: перевести удобную вам сумму на счет фонда "Життєлюб". Это прекрасный проект Гарика Корогодского, который помогает нашим Ба и Де, что во время пандемии особенно важно. Ба и Де будут вам благодарны, а я особенно!" – написала Пуртова.

Анну Пуртову завалили дорогими букетами.

Пуртова отметила праздник на работе.

В то же время, OBOZREVATEL стало известно, что в честь дня рождения нардепа ее коллеги по партии принесли в Раду больше сотни букетов, которые заполонили всю ложу для членов Кабинета министров.

Кроме того, многие "слуги", несмотря на карантинные ограничения, фотографировались с именинницей вместо того, чтобы участвовать в работе парламента.

"Слуга" Дмитрий Черный поздравил коллегу.

Анна Пуртова и Александр Качура.

Нардепа поздравил и Николай Тищенко.

"Слугу" поздравил Андрей Холодов.

Пуртова отметила день рождения в Раде.

Скриншот. Facebook Анны Пуртовой

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады в четверг, 15 апреля, 283 голосами поддержали в первом чтении законопроект №4651 об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях.