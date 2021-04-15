'Слуга' Пуртова в день народження закликала до благодійності: в Раді її завалили десятками дорогих букетів. Фото

У четвер, 15 квітня, свій 39-й день народження відсвяткувала народна депутатка від "Слуги народу" Анна Пуртова. Нардепка закликала всіх бажаючих замість подарунків допомогти літнім людям, однак, її місце в залі ВРУ фактично завалили квітами.

Так, Пуртова на своїй сторінці в Facebook зазначила, що в цей раз свято провела на роботі, беручи участь у позачергових засіданнях Верховної Ради. "Слуга" подякувала друзів і колег за поздоровлення, а також попросила тих, хто хотів зробити їй подарунок, відправити гроші на благодійність.

"Пропоную альтернативу: перевести зручну вам суму на рахунок фонду "Життєлюб". Це прекрасний проєкт Гаріка Корогодського, який допомагає нашим Ба та Ді, що під час пандемії особливо важливо. Ба та Ді будуть вам вдячні, а я особливо!" – написала Пуртова.

У той же час, OBOZREVATEL стало відомо, що на честь дня народження нардепки її колеги по партії принесли в Раду більше сотні букетів, які заполонили всю ложу для членів Кабінету міністрів.

Крім того, багато "слуги", незважаючи на карантинні обмеження, фотографувалися з іменинницею замість того, щоб брати участь у роботі парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради в четвер, 15 квітня, 283 голосами підтримали в першому читанні законопроєкт №4651 про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.