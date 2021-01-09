"Слуга" Камельчук відзначився скандальною заявою про "смертельну" вакцинацію

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук знову оскандалився, заявивши, що вакцинація від коронавірусу "приносить смерті".

Як написав він у Facebook, вакцини містять "давно відомі шкідливі інгредієнти".

"Політики демонструють нам псевдовакцинацію зі шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки, як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює!" – наголосив нардеп.

За його словами, примусова вакцинація – це "спосіб створення додаткових штучних кордонів", щоб покласти край вільному пересуванню людей.

Також Камельчук вважає, що запроваджений в Україні жорсткий карантин порушує Конституцію і призведе до позовів проти уряду.

Згодом Facebook видалив цей пост. Депутат написав іще один, в якому "передав привіт" власнику соцмережі Марку Цукербергу.

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