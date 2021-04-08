Що об'єднує Велике будівництво Байдена і Зеленського: 10 пунктів

Президент України Володимир Зеленський почав Велике будівництво як основний стратегічний проєкт в перші місяці 2020 року. У 2021 році новообраний президент США Джо Байден анонсував на літо цього року старт аналогічного проєкту під назвою The American Jobs Plan, щоб "врятувати майбутнє Америки".

Ми вирішили порівняти ці ініціативи Байдена і Зеленського.

1. Створення робочих місць

Створення робочих місць є однією з основних цілей Плану Байдена і аналогічного проєкту Зеленського. Байден обіцяє створити 19 мільйонів робочих місць, а Зеленський вже створив 200 тисяч. Щоправда, президент України почав раніше американського колеги.

Для США дуже важливо, що робочі місця створюються саме в середині країни, а не в Індії чи Китаї. Для України це також актуально, адже фактично зупинило відтік робочої сили за кордон.

2. Стратегія розвитку економіки

Ми повинні вкладати гроші, щоб розвивати економіку в умовах коронавірусу, кажуть у США. З цією тезою згодні американські експерти та ЗМІ.

В Україні економісти також високо оцінили кумулятивний ефект від Великого будівництва для розвитку економіки. У Київській школі економіки провели дослідження, довівши, що збільшення завдяки Великому будівництву попиту на матеріали і робочу силу сприятиме зростанню ВВП на 2,2%.

При цьому довгострокові ефекти, такі як збільшення публічного капіталу, поява нового приватного капіталу завдяки капітальному ремонту і будівництву нових доріг, а також зростання продуктивності в ключових галузях і на рівні національної економіки призведуть до збільшення ВВП в найближчі три роки додатково ще на 2,2%. Таким чином сукупний ефект від Великого будівництва – кумулятивне збільшення ВВП в наступні три роки на 4,4%.

3. Будівництво доріг

Велике Будівництво в США і в Україні має загальну основу. Це глобальне будівництво та оновлення транспортної, соціальної, медичної та інфраструктури.

Звичайно, розрізняються обсяги фінансування: в Україні на інфраструктуру в 2020 році витратили 111,6 млрд грн, а в США за планом Байдена передбачають виділити 2,3 трлн доларів впродовж 8 років. Але з урахуванням різниці в бюджетах – масштаби незрівнянні.

В першу чергу в США збираються модернізувати дорожню мережу. В Україні цей процес вже йде повним ходом – у 2020 році новою командою Олександра Кубракова було оновлено 4056 км доріг у всіх областях країни. У цьому році планується відремонтувати ще 4500 км доріг. У США за 8 років планують модернізувати 20 тис. миль (32 тис. км) доріг.

При цьому тільки на дороги та мости в Україні минулого року витратили 81 млрд грн, а в США за 8 років планують виділити 115 млрд доларів.

4. Будівництво мостів

Україна: 2020 рік – 158 мостів, 2021 рік – 150 мостів. Зокрема такі довгобуди, як комплекс мостів через Дніпро в Запоріжжі, міст через Хаджибейський лиман, а також новий міст у Кременчуці.

У США обсяги, звісно, інші: 10 тис. мостів за 8 років. Однак, якщо порівнювати бюджети України та Америки – різниця нівелюється.

5. Будівництво шкіл і дитсадків

Тільки у 2020 році в рамках Великого будівництва було відкрито 114 шкіл і 100 дитячих садків сучасного європейського зразку. Завдяки цьому було створено 9500 нових навчальних місць, а майже 66 тис. українських школярів отримали покращені умови для навчання. Також створено 5,8 тис. нових місць в дитячих садах, а майже 15 тис. дошкільнят тепер будуть виховуватися в поліпшених умовах. У 2021 році відкрито ще 95 шкіл і 70 садочків.

У США на будівництво і переобладнання шкіл планують виділити 100 млрд доларів. Ще 12 млрд виділять на коледжі. Список об'єктів наразі тільки на етапі складання, але повідомляється, що всього буде створено від 1 до 2 млн нових учнівських місць.

6. Будівництво лікарень

У 2020 році в Україні було відкрито 130 нових і реконструйованих приймальних відділень лікарень. У планах на 2021 рік – ще 80 медичних об'єктів.

У США планують відкривати нові госпіталі, зокрема і для ветеранів, але точні цифри поки що не вказано. Витратити ж на медустанови збираються 18 млрд доларів.

7. Розвиток аеропортів

В рамках Великого будівництва відбувається відродження внутрішнього українського авіасполучення. Триває розвиток мережі регіональних авіахабів. У невеликих українських містах протягом кількох років з'являться 16 нових аеропортів. Крім того, буде створено державний авіаперевізник з парком літаків, придбаних на умовах лізингу. До 2025 року ринок внутрішніх авіаперевезень піднімуть до 4 мільйонів пасажирів і 5 тис. тонн вантажів на рік.

У США на оновлення аеропортів і терміналів планують виділити 42 мільярди доларів.

8. Програма з підвищення доступності житла

В рамках Великого будівництва Зеленського планують розробку доступних умов для покупки українцями житла – цей напрямок анонсував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Мова йде про програми іпотечного кредитування і фінансового лізингу. Лізинг передбачає відсутність першого внеску і сплату 5% річних. Максимальний термін лізингу складе 20 років. Програма призначена насамперед для медиків, військових, освітян, правоохоронців і для соціально незахищених верств населення.

План Байдена передбачає інвестування 213 мільярдів доларів в будівництво, реконструкцію та переобладнання понад двох мільйонів будинків, включно з 500 тис. будинків для людей низького і середнього достатку.

9. Інструмент боротьби із зовнішніми опонентами

У США не приховують, що вклади в інфраструктуру необхідні для боротьби з зовнішніми опонентами. "Американський план зайнятості – це інвестиція в Америку, яка створить мільйони якісних робочих місць, відновить інфраструктуру нашої країни і дозволить Сполученим Штатам обійти Китай", – йдеться на офіційному сайті Білого Дому.

Для України інфраструктурний план Зеленського також є найважливішим знаряддям у протистоянні з РФ. Адже немає більш дієвого засобу для контрпропаганди, ніж нові європейські дороги та лікарні.

10. Підтримка суспільства і критика політичних опонентів

У США як і в Україні суспільство та ЗМІ в цілому досить позитивно оцінили плани президентів. В Україні соцопитування різних агентств показували високий рівень довіри українців до Великого будівництва Зеленського – 89,8% підтримали проєкт. У США останні опитування також зафіксували 73% підтримки проєкту Байдена.

Водночас, як в США, так і в Україні стратегічні плани влади витримують критику з боку політичних опонентів. "Як би не критикували президентські програми "Велике будівництво", дешевого кредитування та інші заходи підтримки економіки, саме вони допомогли пом’якшити економічне падіння", – зазначав з цього приводу голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Що ж, критика опонентів – нормальна практика в будь-якій країні. Головне – щоб вона була конструктивною.