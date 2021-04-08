Что объединяет Большую стройку Байдена и Зеленского: 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский начал Большую стройку как основной стратегический проект в первые месяцы 2020 года. В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден анонсировал на лето этого года старт аналогичного проекта под названием The American Jobs Plan, чтобы "спасти будущее Америки".

Мы решили сравнить эти инициативы Байдена и Зеленского.

1. Создание рабочих мест

Создание рабочих мест является одной из основных целей Плана Байдена и аналогичного проекта Зеленского. Байден обещает создать 19 миллионов рабочих мест, а Зеленский уже создал 200 тысяч. Правда, президент Украины начал раньше американского коллеги.

Для США очень важно, что рабочие места создаются именно внутри страны, а не в Индии или Китае. Для Украины это также актуально, ведь фактически остановило отток рабочей силы за границу.

2. Стратегия развития экономики

Мы должны вкладывать деньги, чтобы развивать экономику в условиях коронавируса, говорят в США. С этим тезисом согласны американские эксперты и СМИ.

В Украине экономисты также высоко оценили кумулятивный эффект от Большой стройки для развития экономики. В Киевской школе экономики провели исследование, доказав, что увеличение благодаря Большой стройке спрос на материалы и рабочую силу будет способствовать росту ВВП на 2,2%.

При этом долгосрочные эффекты, такие как увеличение публичного капитала, появление нового частного капитала благодаря капитальному ремонту и строительству новых дорог, а также рост производительности в ключевых отраслях и на уровне национальной экономики приведут к увеличению ВВП в ближайшие три года дополнительно еще на 2,2% . Таким образом совокупный эффект от Большой стройки – кумулятивное увеличение ВВП в последующие три года на 4,4%.

3. Строительство дорог

Большое Строительство в США и в Украине имеет общую основу. Это глобальное строительство и обновление транспортной, социальной, медицинской и инфраструктуры.

Конечно, различаются объемы финансирования: в Украине на инфраструктуру в 2020 году потратили 111,6 млрд грн, а в США по плану Байдена предусматривают выделить 2,3 трлн долларов в течение 8 лет. Но с учетом разницы в бюджетах – масштабы несравнимы.

В первую очередь в США собираются модернизировать дорожную сеть. В Украине этот процесс уже идет полным ходом – в 2020 году новой командой Александра Кубракова было обновлено 4056 км дорог во всех областях страны. В этом году планируется отремонтировать еще 4500 км дорог. В США за 8 лет планируют модернизировать 20 тыс. миль (32 тыс. км) дорог.

При этом только на дороги и мосты в Украине в прошлом году потратили 81 млрд грн, а в США за 8 лет планируется выделить 115 млрд долларов.

4. Строительство мостов

Украина: 2020 год – 158 мостов, 2021 – 150 мостов. В частности такие долгострои, как комплекс мостов через Днепр в Запорожье, мост через Хаджибейский лиман, а также новый мост в Кременчуге.

В США объемы, конечно, другие: 10 тыс. мостов за 8 лет. Однако, если сравнивать бюджеты Украины и Америки – разница нивелируется.

5. Строительство школ и детсадов

Только в 2020 году в рамках Большой стройки было открыто 114 школ и 100 детских садов современного европейского образца. Благодаря этому было создано 9500 новых учебных мест, а почти 66 тыс. украинских школьников получили улучшенные условия для обучения. Также создано 5,8 тыс. новых мест в детских садах, а почти 15 тыс. дошкольников теперь будут воспитываться в улучшенных условиях. В 2021 году открыто еще 95 школ и 70 садиков.

В США на строительство и переоборудование школ планируется выделить 100 млрд долларов. Еще 12 млрд выделят на колледже. Список объектов пока только на этапе сборки, но сообщается, что всего будет создано от 1 до 2 млн новых ученических мест.

6. Строительство больниц

В 2020 году в Украине было открыто 130 новых и реконструированных приемных отделений больниц. В планах на 2021 – еще 80 медицинских объектов.

В США планируют открывать новые госпитали, в том числе и для ветеранов, но точные цифры пока не указаны. Потратить же на медучреждения собираются 18 млрд долларов.

7. Развитие аэропортов

В рамках Большой стройки происходит возрождение внутреннего украинского авиасообщение. Продолжается развитие сети региональных авиахабов. В небольших украинских городах в течение нескольких лет появятся 16 новых аэропортов. Кроме того, будет создан государственный авиаперевозчик с парком самолетов, приобретенных на условиях лизинга. К 2025 году рынок внутренних авиаперевозок поднимут до 4 миллионов пассажиров и 5 тыс. тонн грузов в год.

В США на обновление аэропортов и терминалов планируют выделить 42 миллиарда долларов.

8. Программа по повышению доступности жилья

В рамках Большой стройки Зеленского планируют разработку доступных условий для покупки украинцами жилья – это направление анонсировал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Речь идет о программах ипотечного кредитования и финансового лизинга. Лизинг предполагает отсутствие первого взноса и уплату 5% годовых. Максимальный срок лизинга составит 20 лет. Программа предназначена прежде всего для медиков, военных, педагогов, правоохранителей и для социально незащищенных слоев населения.

План Байдена предусматривает инвестирование 213 млрд долларов в строительство, реконструкцию и переоборудование более двух миллионов домов, включая 500 тыс. домов для низкого и среднего достатка.

9. Инструмент борьбы с внешними оппонентами

В США не скрывают, что вклады в инфраструктуру необходимы для борьбы с внешними оппонентами. "Американский план занятости – это инвестиция в Америку, которая создаст миллионы качественных рабочих мест, восстановит инфраструктуру нашей страны и позволит Соединенным Штатам обойти Китай", – говорится на официальном сайте Белого Дома.

Для Украины инфраструктурный план Зеленского также является важнейшим орудием в противостоянии с РФ. Ведь нет более действенного средства для контрпропаганды, чем новые европейские дороги и больницы.

10. Поддержка общества и критика политических оппонентов

В США как и в Украине общество и СМИ в целом довольно положительно оценили планы президентов. В Украине соцопросы различных агентств показывали высокий уровень доверия украинцев к Большой стройке Зеленского – 89,8% поддержали проект. В США последние опросы также зафиксировали 73% поддержки проекту Байдена.

В то же время, как в США, так и в Украине стратегические планы власти выдерживают критику со стороны политических оппонентов. "Как бы ни критиковали президентские программы Большая стройка, дешевого кредитования и другие меры поддержки экономики, именно они помогли смягчить экономическое падение", – отмечал по этому поводу председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Что ж, критика оппонентов – нормальная практика в любой стране. Главное – чтобы она была конструктивной.