Росія заявила про вихід з Договору про відкрите небо

Російська Федерація повідомила про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу з Договору про відкрите небо (ДВН).

Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ Росії. У тексті уточнюється, що це зроблено у відповідь на вихід із зазначеного договору США.

На думку російських дипломатів, тим самим нібито був "істотно порушений баланс інтересів держав-учасників, досягнутий під час укладання договору, завдано серйозної шкоди його дії, підірвана роль ДВН як інструменту зміцнення довіри та безпеки".

У МЗС РФ уточнили, що пропонували заходи "з підтримки життєздатності документа в нових умовах", однак це нібито не знайшло підтримки з боку союзників США.

Сполучені Штати заявили про вихід з ДВН у травні 2020-го, остаточно вийшли 22 листопада того ж року – через системні порушення умов документа з боку Росії. Детальніше про суть претензій можна прочитати у матеріалі OBOZREVATEL.

Тоді в російському МЗС заявили, що Москва не має наміру виходити з договору та готова йти на діалог з США.

Що таке Договір про відкрите небо

Документ був підписаний в 1992 році 23 країнами-членами Організації з безпеки та співпраці в Європі. Пізніше список держав було розширено до 35 членів. У договір входили більшість країн НАТО, Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Боснія й Герцеговина та нейтральні Швеція та Фінляндія.

Згідно з документом, країни-підписанти брали на себе зобов'язання надання можливості здійснювати спостережні польоти над своєю територією на підставі запиту в межах встановлених квот.

На спостережні літаки можуть бути встановлені відеокамери та сенсори інфрачервоного випромінювання, а дані, отримані в результаті польотів, стають доступними для всіх країн-учасниць договору.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Росія збирається добудувати газопровід "Північний потік-2" влітку 2021 року. Першу гілку хочуть завершити вже до червня, попри анонсоване посилення санкцій з боку США.