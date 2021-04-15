Російська агресія загрожує всім країнам Європи, – польський генерал

Агресія Російської Федерації в Україні несе загрозу стабільності і безпеці всіх європейських країн.

Таку заяву зробив командувач оперативним командуванням видів Збройних сил Польщі, генерал-лейтенант Томаш Піотровські під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Сергієм Наєвим, повідомляється на Facebook-сторінці командування ОС ВСУ.

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил України поінформував про поточну ситуацію в районі кордонів з Росією, а також тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

"Ми декларуємо підтримку ЗСУ в їхньому прагненні до стандартів НАТО та Євросоюзу. Начальник Генштабу і міністр національної оборони Польщі також це підтримують. Упевнений, що наша співпраця на оперативному рівні триватиме, а там, де потрібно, – поглиблюватиметься", – сказав Піотровський.

Водночас Наєв підкреслив, що військове керівництво розглядає кілька варіантів розвитку ескалації з боку Росії і ЗСУ готові до стримування ворога.

"Ми діємо адекватно. На загрозливі напрямки і відповідні полігони висуваємо свої сили з метою не допустити переваги з боку ЗС РФ. Проводимо весь комплекс військових заходів для стримування і недопущення ескалації військової загрози", – сказав генерал-лейтенант.

Facebook командування ОС ВСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Української добровольчої армією, колишній нардеп і засновник "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Росія зможе перемогти Україну тільки в тому випадку, якщо наше суспільство буде роз'єднане.