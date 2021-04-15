Ярош назвал условие, при котором Россия сможет захватить Украину

Россияне смогут победить украинцев в том случае, если наше общество будет разобщено.

Такое мнение 15 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" высказал командующий Украинской добровольческой армией, бывший нардеп и основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы будем разобщены – россияне победят нас безусловно", – уверен он.

В то же время Ярош сказал, что залогом победы Украины станет только единство общества. "Мы готовы сотрудничать с этой властью, с этим военно-политическим руководством", – подчеркнул он.

Кроме того, Ярош пояснил, что с Россией никакие компромиссы невозможны до тех пор, пока она не уберется с украинской земли.

"Они уже захватили Крым, они уже захватили часть Донецкой и Луганской областей Украины – о каких компромиссах можно говорить?" – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный европейский генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс сказал, что Россия может вторгнуться в Украину в течение ближайших нескольких недель. Риски оцениваются как низкие или средние.