Российская агрессия угрожает всем странам Европы, – польский генерал

Агрессия Российской Федерации в Украине несет угрозу стабильности и безопасности всех европейских стран.

Такое заявление сделал командующий оперативным командованием видов Вооруженных сил Польши, генерал-лейтенант Томаш Пиотровски во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Сергеем Наевым, сообщается на Facebook-странице командования ОС ВСУ.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины проинформировал о текущей ситуации в районе границ с Россией, а также временно оккупированного Донбасса и Крыма.

"Мы декларируем поддержку ВСУ в их стремлении к стандартам НАТО и Евросоюза. Начальник Генштаба и министр национальной обороны Польши также это поддерживают. Уверен, что наше сотрудничество на оперативном уровне будет продолжаться, а там, где нужно, – углубляться", – сказал Пиотровски.

В то же время Наев подчеркнул, что военное руководство рассматривает несколько вариантов развития эскалации со стороны России и ВСУ готовы к сдерживанию врага.

"Мы действуем адекватно. На угрожающие направления и соответствующие полигоны выдвигаем свои силы с целью недопустить преимущества со стороны ВС РФ. Проводим весь комплекс военных мероприятий для сдерживания и недопущения эскалации военной угрозы", – сказал генерал-лейтенант.

Facebook командования ОС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Украинской добровольческой армией, бывший нардеп и основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Россия сможет победить Украину только в том случае, если наше общество будет разобщено.