РНБО призначила нове засідання: джерела назвали дату

Рада національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 2 квітня, проведе нове засідання.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на кілька джерел, обізнаних із перебігом підготовки зустрічі.

Точний час і порядок денний ще не визначено.

Зазначимо, що цього разу засідання відбудеться на тлі загострення ситуації на Донбасі і нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Так, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Росія наростила кількість військ біля кордонів України, а також на території тимчасово окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей. Ідеться про 28 батальйонних тактичних груп.

А 31 березня на території тимчасово окупованого Криму, а також недалеко від Ростова-на-Дону помітили величезні колони російської військової техніки й артилерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топчиновників часів Віктора Януковича.