Резніков: українська делегація в ТКГ більше не поїде до Мінська на переговори

Українська делегація в Тристоронній контактній групі більше не поїде в Мінськ для переговорів і зустрічей після скасування карантину.

Про це 5 квітня заявив віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. У зв'язку з цим Україні доведеться шукати для зустрічей іншу країну й інше місто.

"Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде відправляти своїх членів до Мінська для зустрічей у реальному житті", – підкреслив міністр.

Він пояснив, що останнім часом Білорусь перебуває під впливом Росії, і в Києві "немає довіри до цієї країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Олексій Резніков вважає, що існує дві причини останнього загострення ситуації на Донбасі з боку Росії.