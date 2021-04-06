Резников: Украинская делегация в ТКГ больше не поедет в Минск на переговоры

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина.

Об этом 5 апреля заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резниковв эфире программы "Свобода слова" на ICTV. В связи с этим Украине придется искать для встреч другую страну и другой город.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни", – подчеркнул министр.

Он объяснил, что в последнее время Беларусь находится под влиянием России, и в Киеве "нет доверия к этой стране".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что существует две причины последнего обострения ситуации на Донбассе со стороны России.