Кремль ответил на идею Украины о смене площадки для заседаний ТКГ

В России пока не выработана позиция относительно смены площадки для заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

"Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украины, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", – сказал он.

При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос, с чем может быть связано решение украинской стороны инициировать экстренное внеочередное заседание ТКГ по Донбассу.

"Это надо спрашивать у украинской стороны", – отметил он, добавив, что у Кремля "в целом есть обеспокоенность ситуацией" в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил о том, что представители Киева не будут посещать заседания Трехсторонней контактной группы в Минске после снятия карантинных ограничений.

Кроме того, украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное экстренное заседание в связи с гибелью военнослужащих ВСУ на Донбассе в течение последней недели.