Резніков: українська делегація в ТКГ більше не поїде до Мінська на переговори

Українська делегація в Тристоронньій контактній групі більше не поїде в Мінськ для переговорів і зустрічей після скасування карантину.

Про це 5 квітня заявив віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніковв ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. У зв'язку з цим Україні доведеться шукати для зустрічей іншу країну і інше місто.

"Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей в реальному житті", – підкреслив міністр.

Він пояснив, що останнім часом Білорусь знаходиться під впливом Росії, і в Києві "немає довіри до цієї країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що існує дві причини останнього загострення ситуації на Донбасі з боку Росії.