Поїздка українського президента Володимира Зеленського на Донбас на цей раз мала насамперед символічний характер – на тлі триваючої концентрації російських військ біля українських кордонів глава держави вирішив підтримати військових, які перебувають на лінії розмежування і погодитися з їх правом відповідати на обстріл з окупованої території.

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"Когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие – мы понимаем, что армия отвечает" — подчеркнул Зеленский. Как известно, именно возможность отвечать на обстрелы вызывала наиболее серьезные вопросы, когда речь шла о договоренностях относительно уже фактически сорванного перемирия. А недавние предложения России, изложенные заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, вообще исключали возможность ответного удара со стороны украинских военных – разве что этот ответный удар не будет согласован на самом высоком уровне, когда от обстреливаемых позиций ничего уже не останется, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

Режим прекращения огня в день пребывания Зеленского на Донбассе нарушался 11 раз. Но самое главное – несколько раз в этот день Россия "открывала огонь" по Украине из своих самых крупных дипломатических орудий. В телефонной беседе с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая призвала российского президента отказаться от увеличения количества войск вблизи украинских границ, Владимир Путин заявил о "провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии разграничения".

А куратор украинского направления в администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что украинская власть старается "имитировать боевые действия", чтобы предотвратить продолжающееся катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского". При этом о концентрации войск, которую пресс-секретарь президента США Джен Псаки назвала беспрецедентной с 2014 года, ни Путин, ни Козак не упомянули.

ВОЙНА НЕРВОВ

Чего же хочет Кремль? Наблюдатели в Киеве – и эту точку зрения, похоже, разделяет и сам Зеленский — называют кремлевское весеннее обострение ответом Путина на санкции против лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако в телефонной беседе с Меркель Путин озвучил и другую цель шантажа, которой Москва добивается все последние годы.

Российский президент заявил канцлеру о необходимости "налаживания прямого диалога" Киева "с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса". Собственно, об этом "прямом диалоге" — и, соответственно, превращении России из стороны конфликта в посредника – в Кремле говорят с самого начала конфликта. Особенно оживились эти разговоры после избрания Зеленского, когда Москва попыталась использовать механизм Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для проведения консультаций между украинскими представителями и представителями марионеточных властей "народных республик", на которых Россия, Франция и Германия осуществляли бы посредническую миссию.

Теперь, когда этот план провалился и украинские участники переговоров куда жестче, чем прежде, реагируют на расширение представительства "ДНР" и "ЛНР" в составе российской делегации, Кремль переходит к откровенному давлению и "войне нервов", которая грозит перерасти в настоящий горячий конфликт.

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