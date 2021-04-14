Притула розповів, як його усунули з політради "Голосу"

Політик і шоумен Сергій Притула розповів, що став пересічним членом "Голосу", бо йому нібито не знайшлося місця в політичній раді партії.

Як сказав Притула в інтерв’ю ВВС Україна, якихось посад на рівні Києва чи загалом у партії на всеукраїнському рівні він зараз не посідає.

За словами політика, його колишня посада заступника голови "Голосу" була досить номінальною.

"Її коріння росте з липня 2020 року. Тоді окрім власної кампанії на київського міського голову в мене було багато поїздок по регіонах для підтримки місцевих осередків. Мені потрібна була якась номінальна посада, адже я не міг бути просто "класний пацан із партії "Голос". Запропонували заступника голови – ця посада не мала аж надто багато повноважень, відповідальності – трохи так", – пояснив Притула.

У грудні 2020 року він запропонував керівництву партії свою кандидатуру на голову київської організації партії, що було нібито логічним продовженням кампанії.

"Мерські вибори не виграли, але фракція з дев'яти людей у Київраді з'явилася не в останню чергу завдяки моїм потугам, і я готовий нести відповідальність за їхню роботу – за умови, що їхня діяльність узгоджується зі мною", – підкреслив політик.

Він додав, що станом на грудень посада керівника Київської міської організації – це була його амбіція, проте йому відмовили.

"І далі снігова грудка докотилася до кінця січня, коли змінили склад політради… Оскільки я не представник регіональних осередків, не депутат фракції і не голова партії, мені місця в політраді вже не знайшлося. Юридично все відбулося відповідно до статуту. Інше питання, якби було бажання залишити мене в політраді, то це можна було б дуже легко зробити, розширивши склад", – заявив Притула.

У свою чергу, в пресслужбі "Голосу" відповіли, що згідно з протоколами політради партії, жодних звернень від Сергія Притули з проханням очолити Київський осередок партії не було.

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