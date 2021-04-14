Притула рассказал, как его отстранили от политсовета "Голоса"

Политик и шоумен Сергей Притула рассказал, что стал рядовым членом "Голоса", потому что ему не нашлось места в политическом совете партии.

Как сказал Притула в интервью ВВС Украина, каких-то должностей на уровне Киева или вообще в партии на всеукраинском уровне он сейчас не занимает.

По словам политика, его бывшая должность заместителя председателя "Голоса" была достаточно номинальной.

"Ее корни растут с июля 2020 года. Тогда кроме собственной кампании на киевского мэра у меня было много поездок по регионам для поддержки местных ячеек. Мне нужна была какая-то номинальная должность, ведь я не мог быть просто "классный пацан из партии "Голос". Предложили заместителя председателя – эта должность не имела слишком много полномочий, ответственности – немного да", – объяснил Притула.

В декабря 2020 года он предложил руководству партии свою кандидатуру на главу киевской организации партии, что было якобы логическим продолжением кампании.

"Мэрские выборы не выиграли, но фракция из девяти человек в Киевсовете появилась не в последнюю очередь благодаря моим потугам, и я готов нести ответственность за их работу – при условии, что их деятельность согласуется со мной", – подчеркнул политик.

Он добавил, что по состоянию на декабрь должность руководителя Киевской городской организации – это была его амбиция, однако ему отказали.

"И дальше снежный ком докатился до конца января, когда изменили состав политсовета... Поскольку я не представитель региональных ячеек, не депутат фракции и не председатель партии, мне места в политсовета не нашлось. Юридически все произошло в соответствии с уставом. Другой вопрос, если бы было желание оставить меня в политсовете, то это можно было бы легко сделать, расширив состав", – заявил Притула.

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