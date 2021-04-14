Притула розповів, як його усунули з політради "Голосу"
Політик і шоумен Сергій Притула розповів, що став пересічним членом "Голосу", бо йому не знайшлося місця в політичній раді партії.
Як сказав Притула в інтерв’ю ВВС Україна, якихось посад на рівні Києва чи загалом у партії на всеукраїнському рівні він зараз не посідає.
За словами політика, його колишня посада заступника голови "Голосу" була досить номінальною.
"Її коріння росте з липня 2020 року. Тоді окрім власної кампанії на київського міського голову в мене було багато поїздок по регіонах для підтримки місцевих осередків. Мені потрібна була якась номінальна посада, адже я не міг бути просто "класний пацан із партії "Голос". Запропонували заступника голови – ця посада не мала аж надто багато повноважень, відповідальності – трохи так", – пояснив Притула.
У грудні 2020 року він запропонував керівництву партії свою кандидатуру на голову київської організації партії, що було нібито логічним продовженням кампанії.
"Мерські вибори не виграли, але фракція з дев'яти людей у Київраді з'явилася не в останню чергу завдяки моїм потугам, і я готовий нести відповідальність за їхню роботу – за умови, що їхня діяльність узгоджується зі мною", – підкреслив політик.
Він додав, що станом на грудень посада керівника Київської міської організації – це була його амбіція, проте йому відмовили.
"І далі снігова грудка докотилася до кінця січня, коли змінили склад політради… Оскільки я не представник регіональних осередків, не депутат фракції і не голова партії, мені місця в політраді вже не знайшлося. Юридично все відбулося відповідно до статуту. Інше питання, якби було бажання залишити мене в політраді, то це можна було б дуже легко зробити, розширивши склад", – заявив Притула.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з'їзд "Голосу" відбувся 29 січня непомітно для ЗМІ. На ньому партія оновила склад політради й ухвалила низку технічних рішень, через що Сергій Притула перестав бути заступником голови партії, також його вивели з її політради.
У пресслужбі партії зазначили, що Притула вийшов із політичної ради "Голосу" через зміну курсу в самій політсилі.
Шоумен заявив, що йому в жодному разі "не набридло" і політику він не залишить.