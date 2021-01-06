Православна Церква України ствердилася попри марні намагання адептів "русского міра", – Павленко

У переддень Різдва у понад тисячолітній історії Українського Православ'я сталася вікопомна подія: Українська Церква стала автокефальною, отримала визнання Вселенського Патріархату, а згодом – ще трьох Церков-Сестер.

Очікуємо подальшого визнання, робота не припиняється, наголосив депутат "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Водночас він нагадав, що українська Церква мала багато перешкод на своєму шляху, однак намагання адептів "русского міра" марні: Православна Церква України ствердилась, має підтримку людей і розвивається. Історичний процес не спинити – якщо його підтримують щирі, свідомі і активні люди.

""Держава не має втручатися у церковні справи. Особливо чужа держава-агресор" – ці слова лідера політсили, п'ятого президента Петра Порошенка, певно, найточніше показують, в яких умовах працювали для допомоги українським православним", – зазначив нардеп.

Він наголосив, що Україна має право на автокефальну Церкву – і лише відсутність у минулому держави перешкоджала цьому; інші народи отримували автокефалію, щойно позбувалися іноземного ярма.

На думку нардепа, тепер належить сповна скористатися можливостями, які відкриває постання вселенськи визнаної автокефальної Церкви для єднання суспільства і знешкодження гібридної російської агресії проти душі і розуму українців.

Нагадаємо, 5 січня в Україні відзначили другу річницю підписання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Він є патріаршою грамотою, яка офіційно затверджує канонічний автокефальний статус української Церкви як однієї із 15 помісних православних церков світу. Документ видається один раз, є основою існування церкви та діє з моменту його підписання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "ЄС" Петро Порошенко нагадав про річницю отримання Україною Томосу та поділився фото найважливіших подій того часу.