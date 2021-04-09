Рада збереться на позачергові засідання: в "Слузі народу" розкрили плани

У Верховній Раді наступний тиждень, з 12 по 16 квітня, визначено пленарним. Однак через те, що парламент досі розглядає поправки до одного з земельного законів, інші законопроєкти будуть розглядати на позачергових засіданнях. Їх планують проводити щодня.

Про це OBOZREVATEL розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, яка зазначила, що вважає такий графік роботи правильним.

"Не виключено, що будемо збирати позачергове кожного дня після чергового пленарного засідання. Тобто зранку будемо розглядати поправочний спам "Батьківщини" і "ОПЗЖ", а після обіду працювати і ухвалювати закони. Тобто працювати будемо вдвічі більше, з 10 до 18", – розповіла Підласа.

Серед основних законопроєктів для розгляду на позачергових засіданням вона назвала:

пакет законопроєктів щодо реструктуризації зобов’язань по валютним кредитам,

повернення відповідальності у вигляді позбавлення волі за брехню чиновників в електронних декларація,

виділення коштів на роботу Міністерства аграрної політики, щоб воно могло повноцінно запрацювати,

проєкт закону, який дозволить масштабувати пілотний проект доступної іпотеки під 7% на 8 тисяч сімей та інші.

Раніше OBOZREVATEL розібрався чому на фінальній стадії зависла земельна реформа в Україні та що передбачає законопроєкт, який спровокував поправочний спам у сесійній залі парламенту.