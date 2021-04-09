Рада соберется на внеочередные заседания: в "Слуге" раскрыли планы

В Верховной Раде следующая неделя, с 13 по 16 апреля, определена пленарной. Однако из-за того, что парламент до сих пор рассматривает поправки к одному из земельных законов, другие законопроекты будут рассматривать на внеочередных заседаниях. Их планируют проводить ежедневно.

Об этом OBOZREVATEL рассказала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, которая отметила, что считает такой график работы правильным.

"Не исключено, что будем собирать внеочередное каждый день после очередного пленарного заседания. Утром будем рассматривать поправочный спам "Батьківщини" и "ОПЗЖ", а после обеда работать и принимать законы. То есть работать будем в два раза больше, с 10 до 18", – рассказала Пидласа.

Среди основных законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании она назвала:

пакет законопроектов о реструктуризации обязательств по валютным кредитам,

возвращение ответственности в виде лишения свободы за ложь чиновников в электронных декларациях,

выделение средств на работу Министерства аграрной политики, чтобы оно могло полноценно заработать,

проект закона, который позволит масштабировать пилотный проект доступной ипотеки под 7% в 8 тыс. семей и другие.

"Во вторник попадают законопроекты, которые необходимо принять во дедлайнов. Например, пакет из трех законопроектов о валютных заемщиках. Они касаются реструктуризации валютных кредитов, которые были взяты еще в 2008-2009 годах. Речь идет только о тех заемщиках, которые проживают в едином жилье для приобретения которого они брали кредиты. 21 апреля заканчивается мораторий на выселение множества людей из такого жилья. Соответственно нужно немедленно принимать", – рассказала нардеп Євгенія Кравчук.

Также она добавила, что на внеочередном 13 апреля рассмотрят образовательные проекты по проведению ГИА и ВНО в условиях коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, почему на финальной стадии зависла земельная реформа в Украине и что предусматривает законопроект, который спровоцировал "поправочный спам" в сессионном зале парламента.