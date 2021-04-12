Порошенко закликав призначити позачергове засідання Ради винятково з питань COVID-19

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду зібрати позачергове засідання, присвячене винятково боротьбі з пандемією коронавірусу, і заявив, що політсила має комплексний антиковідний план.

Під час погоджувальної ради у понеділок, 12 квітня, він повідомив, що вже зібрано більше 120 голосів народних депутатів.

Порошенко також наголосив, що у Державному бюджеті на 2021 рік досі не заплановані гроші для купівлі вакцини у кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців.

"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму", – зауважив Порошенко.

Він подякував фракціям, які дали свої підписи за проведення позачергового засідання. "Тут уже 122 підписи, не вистачає 28. Хочу наголосити жодного підпису "Слуг народу" тут немає. Правда очі коле", – сказав політик Порошенко.

"У постанові, яку ми вимагаємо розглянути, є надзвичайно актуальні питання – починаючи від аналізу виконання попередньої постанови Верховної Ради і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, захист лікарів, обладнання лікарень, в тому числі і киснем. Тих, хто зірвав закупівлю ліків, всі процеси, які рятують життя людей і за безглуздість і некомпетентність яких народ України платить ціну від 200 до 490 життів за добу", – пояснив лідер "Європейської солідарності".

Він нагадав, що попри обіцянки влади до кінця року використати 47 мільйонів доз вакцини, за минулу добу було провакциновано усього 1216 осіб.

"Влада ж займає позицію "Ми влада і ми краще за вас знаємо, як треба". Не знаєте! На сьогоднішній день при бравурних заявах головного санітарного лікаря Ляшка, що він до кінця року провакцинує 47 мільйонів доз, 11 квітня за 24 години було провакциновано 1216 людей", – констатував Порошенко.

Він зазначив, що мав зустрічі з лікарями у багатьох медзакладах, і "Європейська солідарність" має комплексний антиковідний план, який включає у себе і допомогу лікарям, і закупівлю, і виробництво вакцин, і ліки від коронавірусу.

"Те, що вам зараз пообіцяли, що у нас є 10 мільйонів, 20 мільйонів – меморандуми про наміри. Починати треба з того, що в бюджеті мають бути передбачені кошти і сплачена передплата. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на "золотий асфальт" "крадівництва", а на закупівлю вакцин, в грудні вакцини були б. І зараз у нас кількість вакцинованих вимірювалася б десятками мільйонів. Я ще раз закликаю – вакцинуватися треба. Але нема чим вакцинуватися. Бо на 42-ох мільйонну країну станом на зараз ми маємо трохи більше 500 тисяч вакцин за рік коронавірусної хвороби", – зазначив Петро Порошенко.

"Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання", – резюмував Петро Порошенко.

Як відомо, 8 квітня Порошенко презентував оновлений стратегічний антиковідний план, який передбачає 10 кроків для захисту українців від пандемії. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

"Мета цього плану – захист життя і здоров’я українців, подолання пандемії, соціальних наслідків пандемії шляхом набуття колективного імунітету від коронавірусної хвороби", – наголосив Порошенко.