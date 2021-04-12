Порошенко призвал назначить внеочередное заседание Рады исключительно по вопросам COVID-19

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду собрать внеочередное заседание, посвященное исключительно борьбе с пандемией коронавируса, и заявил, что политсила имеет комплексный антиковидний план.

Во время согласительного совета в понедельник, 12 апреля, он сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов.

Порошенко также отметил, что в Государственном бюджете на 2021 год еще не запланированы деньги для покупки вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев.

"Цифры распространение коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повесткой дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, или по законодательному спаму", – отметил Порошенко.

Он поблагодарил фракциям, которые дали свои подписи за проведение внеочередного заседания. "Здесь уже 122 подписи, не хватает 28. Хочу подчеркнуть ни одной подписи "Слуг народа" здесь нет. Правда глаза колет", – сказал политик Порошенко.

"В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, есть чрезвычайно актуальные вопросы – начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей и за нелепость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки", – пояснил лидер "Европейской солидарности".

Он напомнил, что несмотря на обещания власти до конца года использовать 47 миллионов доз вакцины, за минувшие сутки было провакцинировано всего 1216 человек.

"Власть же занимает позицию "Мы власть и мы лучше вас знаем, как надо". Не знаете! На сегодняшний день при бравурных заявлениях главного санитарного врача Ляшко, что он до конца года провакцинирует 47 млн доз, 11 апреля за 24 часа было провакцинировано 1216 человек", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что встречался с врачами во многих медучреждениях, и "Европейская солидарность" имеет комплексный антиковидний план, который включает в себя и помощь врачам, и закупку, и производство вакцин, и лекарства от коронавируса.

"То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 млн, 20 млн – меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и уплаченная подписка. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на "золотой асфальт" "крадивництва", а на закупку вакцин, в декабре вакцины были бы. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялось бы десятками миллионов. Я еще раз призываю – вакцинироваться надо. Но нечем вакцинироваться. На 42-х миллионную страну по состоянию на сейчас мы имеем немного больше 500 тысяч вакцин за год коронавирусной болезни", – отметил Петр Порошенко.

"Не должно быть ничего более важного, чем вопросы пандемии. И я прошу правительство срочно внести проект изменений в бюджет, где предусмотреть 5 миллиардов гривен на закупку вакцин, которые мы должны немедленно в этом месяце оплатить для того, чтобы закрыть вопрос", – резюмировал Петр Порошенко.

Как известно, 8 апреля Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидний план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

"Цель этого плана – защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни", – подчеркнул Порошенко.