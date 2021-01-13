Україна і Литва провели телеміст через російську агресію: Порошенко подякував країні за підтримку

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у 5-му благодійному телемості між Україною і Литвою "Разом до перемоги".

Він привітав учасників телемосту і подякував литовським партнерам за тверду позицію та підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляється на сайті "ЄС".

"Щиро вітаю п’ятий міжнародний благодійний телеміст між Україною і Литвою. Він присвячений боротьбі з російською агресією. "Разом до перемоги" – саме такою є назва заходу, яка чудово відтворює всю суть україно-литовських відносин", – зазначив Порошенко.

"Литва допомагає Україні захищати територіальну цілісність і відстоювати європейський вектор розвитку. І ми дуже цінуємо ту підтримку, яку Вільнюс надає Києву в нашому прагненні стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Ми дякуємо литовському народу за щиру дружбу, за міцну підтримку", – сказав п’ятий президент.

5-й благодійний телеміст "Разом до перемоги" відбувся за підтримки Національного Телебачення Литви. Головна мета цього заходу – допомогти Україні в боротьбі з московською агресією та її наслідками. Цьогоріч вперше до Марафону долучилася Білорусь.

Під час телемосту відбулися прямі включення з прифронтової зони, виступи виконавців з обох країн. Традиційно під час заходу проходить збір коштів для підтримки військових та українців, які постраждали під час російсько-української війни. Торік вдалося зібрати понад 121 тисячу євро. Співорганізатором заходу є харків’янин, волонтер, депутат з фракції "Європейська Солідарність" у Харківській міській раді Олег Абрамичев.

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