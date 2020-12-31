Порошенко: Україна має бути готовою до будь-яких результатів виборів у Росії

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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Петро Порошенко

Вибори до Держдуми Російської Федерації, які призначені на вересень 2021 року, можуть спричинити суспільні процеси, подібні до білоруських. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив у інтерв’ю на "5 каналі". На переконання політика, політсила президента Росії Володимира Путіна може отримати більш ніж 50% голосів.

"У вересні будуть проходити вибори в Державну Думу Російської Федерації. Я не кажу, що Путін і його "Єдина Росія" програють ці вибори. Я думаю, що він набере 50+. Але результат цей буде такий самий, як результат виборів Лукашенка в Білорусі. Ви малюйте собі будь-які цифри, але народ у ці цифри не вірить і ніколи не підтримає цю позицію", – спрогнозував Порошенко.

Народний депутат припустив, що у вересні після виборів у Росії почнуться певні процеси.

"Що в Росії відбудеться після вересня, я не берусь сьогодні сказати, особливо після цих жахливих розслідувань Навального, який на весь світ оприлюднив доказову причетність до вбивства вищого керівництва ФСБ Росії і, можливо, вищого керівництва держави", – наголошує Порошенко.

"Дуже важливо, щоб Україна зустріла вересень об’єднаною, сильною, із сильними Збройними силами. Щоб у нас була абсолютно чітка стратегія, що нам робити на Донбасі. Я впевнений, що питання миротворців дасть нам можливість повернути Донбас 2021-го року. Дуже важливо, щоб ми ефективно діяли по Криму – це наш шанс", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

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