Порошенко: Украина должна быть готова к любым результатам выборов в России

Выборы в Госдуму Российской Федерации, которые назначены на сентябрь 2021 года, могут вызвать общественные процессы, подобные белорусским. Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью на "5 канале". По мнению политика, политсила президента России Владимира Путина может получить более 50% голосов.

"В сентябре будут проходить выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я не говорю, что Путин и его "Единая Россия" проиграют эти выборы. Я думаю, что он наберет 50+. Но результат этот будет такой же, как результат выборов Лукашенко в Беларуси. Вы рисуйте себе любые цифры, но народ в эти цифры не верит и никогда не поддержит эту позицию", – спрогнозировал Порошенко.

Народный депутат предположил, что в сентябре после выборов в России начнутся определенные процессы.

"Что в России произойдет после сентября, я не берусь сегодня сказать, особенно после этих ужасных расследований Навального, который на весь мир обнародовал доказательную причастность к убийству высшего руководства ФСБ России и, возможно, высшего руководства государства", – отмечает Порошенко.

"Очень важно, чтобы Украина встретила сентябрь объединенной, сильной, с сильными Вооруженными силами. Чтобы у нас была абсолютно четкая стратегия, что делать на Донбассе. Я уверен, что вопрос миротворцев даст нам возможность вернуть Донбасс 2021-го года. Очень важно, чтобы мы эффективно действовали по Крыму – это наш шанс", – убежден лидер "Европейской солидарности".