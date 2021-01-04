Порошенко: статистика COVID-19 в Україні не відповідає дійсності

Офіційна статистика щодо коронавірусу в Україні не відповідає реальній ситуації через недостатню кількість тестувань.

Таку думку в інтерв‘ю телеканалу "Прямий" висловив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він зауважив, що в Україні в останні дні різко впала кількість тестувань.

"От подивіться на статистику, останню доступну статистику, яка у нас була, вони мають там декілька тисяч захворілих. Але подивіться, скільки тестів зроблено в цей день. 12 тисяч тестів. То я вам пораджу: ви наступного разу робіть 1000 тестів. Ви отримаєте 500 захворілих – і виходьте з відосиками про те, що у вас уже подоланий коронавірус", – зіронізував Порошенко.

На його переконання, десятки людей в Україні не мають коштів забезпечити собі лікування від COVID-19.

"Ти береш цю статистику, а потім береш свій телефон. Кожен день як мінімум 20-30 людей звертаються по негайну допомогу, бо вони не можуть госпіталізуватися. В них немає ліжка з киснем, доступу до лікаря, є проблеми з проведенням тестування, вони не мають врешті-решт грошей, щоб забезпечити собі лікування", – зауважив політик.

Порошенко також висловив переконання, що президентові Володимиру Зеленському варто вийти "з теплої ванни".

"Я думаю, може ми в якихось різних країнах живемо? Ми, навколо оточені людським горем, – і вони, які святкують перемогу то над Росією, то над коронавірусом, то над Порошенком", – зрезюмував п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що влада має запровадити жорстке регулювання цін на тести, вакцини та медичні послуги, пов’язані з епідемією коронавірусу.