Порошенко: статистика COVID-19 в Украине не соответствует действительности

Официальная статистика по коронавирусу в в Украине не соответствует реальной ситуации из-за недостаточного количество тестирований.

Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" высказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что в Украине в последние дни резко упало количество тестирований.

"Вот посмотрите на статистику, последнюю доступную статистику, которая у нас была, они там имеют несколько тысяч заболевших. Но посмотрите, сколько тестов сделано в этот день. 12 тысяч тестов. Так я вам посоветую: вы в следующий раз делайте 1000 тестов. Вы получите 500 заболевших – и выходите из видосиками о том, что у вас уже преодолен коронавирус", – пошутил Порошенко.

По его убеждению, десятки людей в Украине нет средств обеспечить себе лечение от COVID-19.

"Ты берешь эту статистику, а потом берешь телефон. Каждый день как минимум 20-30 человек обращаются за немедленной помощь, потому что они не могут госпитализироваться. У них нет кровати с кислородом, доступа к врачу, есть проблемы с проведением тестирования, они не имеют в конце концов денег, чтобы обеспечить себе лечение", – отметил политик.

Порошенко также выразил убеждение, что президенту Владимиру Зеленскому следует выйти "из теплой ванны".

"Я думаю, может мы в каких-то разных странах живем? Мы, вокруг окружены человеческим горем, – и они, празднующие победу то над Россией, то над коронавирусом, то над Порошенко", – срезюмировал пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что власть должна ввести жесткое регулирование цен на тесты, вакцины и медицинские услуги, связанные с эпидемией коронавируса.