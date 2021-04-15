Порошенко – про санкції США проти Росії: вони наближають день відновлення суверенітету України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав санкції США проти Росії, введені 15 квітня.

Відповідний допис він розмістив у своєму Facebook, висловивши вдячність американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії.

"Нові санкції проти Росії, зокрема за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні. Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", – впевнений Порошенко.

За його словами, Україна повинна, в координації з іншими партнерами, негайно приєднатися до американських санкцій єдиним фронтом.

"У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності Вільного світу. Світу, з яким пов’язуємо наше майбутнє", – наголосив п'ятий президент.

Порошенко привітав санкції США проти Росії Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, окрім введення санкцій, зі США вирішили вислати 10 російських дипломатів. Заходи також зачепили юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.