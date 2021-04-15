Порошенко – о санкциях США против России: они приближают день восстановления суверенитета Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал санкции США против России, введенные 15 апреля.

Соответствующий пост он разместил в своем Facebook, выразив благодарность американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агресии.

"Новые санкции против Росии, в частности за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе. Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и териториальной целостности нашего государства", – уверен Порошенко.

По его словам, Украина должна, в координации с другими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям единым фронтом.

"В этом спарринге ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности Свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", – отметил пятый президент.

Порошенко поприветствовал санкции США против России Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме введения санкций, из США решили выслать 10 российских дипломатов. Мероприятия также затронули юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.