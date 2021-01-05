Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томосу. Історичні фото
П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України (ПЦУ).
На своїй сторінці у Facebook політик опублікував світлини історичної події, яка відбулася 5 січня 2019 року у Стамбулі, та нагадав, що особисто брав участь у церемонії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Вітаю всю велику православну українську родину в Україні і за її межами з другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України! Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення Томосу у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ", – зазначив п'ятий президент.
Він подякував усім причетним до надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію.
"Дякую усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню нашої великої спільної мети. Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву і усіх нас. Слава Господу! І слава Україні!" – написав Порошенко.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Томос було підписано Вселенським патріархом Варфоломієм вже після настання нового, 2019 року, 5 січня.
За чотири дні свої підписи під документом поставили всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі.
30 січня 2019 року Православну церкву України було офіційно зареєстровано в Україні як релігійну організацію.
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні.
РПЦ оголосила бойкот патріарху через Україну.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський проігнорував річницю Томосу про автокефалію ПЦУ.