Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса. Исторические фото

Глеб Иванов Политика 10:23, 5.01.2021 Обновлено: 10:39, 5.01.2021

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины (ПЦУ).

На своей странице в Facebook политик опубликовал фотографии исторического события, которое состоялось 5 января 2019 в Стамбуле и напомнил, что лично участвовал в церемонии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поздравляю всю великую православную украинскую семью в Украине и за ее пределами со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины! Большой честью и радостью для меня было вместе с Предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписания и вручении Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали после того, как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ", – отметил пятый президент.

Он поблагодарил всех причастных к предоставлению Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.

"Спасибо всем, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению нашей большой общей цели. Пусть Бог хранит и направляет Украину, нашу Православную церковь и всех нас. Слава Господу! И слава Украине!" – написал Порошенко.

Петр Порошенко, Патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний
Петр Порошенко / Facebook
Патриарх Варфоломей во время подписания Томоса об автокефалии для ПЦУ
Петр Порошенко / Facebook
Церемония подписания Томоса в Стамбуле
Петр Порошенко / Facebook
Марина и Петр Порошенко, Епифаний и Варфоломей 5 января 2019 года в Стамбуле
Петр Порошенко / Facebook
Петр Порошенко / Facebook

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