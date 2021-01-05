Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса. Исторические фото

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины (ПЦУ).

На своей странице в Facebook политик опубликовал фотографии исторического события, которое состоялось 5 января 2019 в Стамбуле и напомнил, что лично участвовал в церемонии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поздравляю всю великую православную украинскую семью в Украине и за ее пределами со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины! Большой честью и радостью для меня было вместе с Предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписания и вручении Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали после того, как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ", – отметил пятый президент.

Он поблагодарил всех причастных к предоставлению Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.

"Спасибо всем, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению нашей большой общей цели. Пусть Бог хранит и направляет Украину, нашу Православную церковь и всех нас. Слава Господу! И слава Украине!" – написал Порошенко.

Петр Порошенко, Патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний Петр Порошенко / Facebook

Патриарх Варфоломей во время подписания Томоса об автокефалии для ПЦУ Петр Порошенко / Facebook

Церемония подписания Томоса в Стамбуле Петр Порошенко / Facebook

Марина и Петр Порошенко, Епифаний и Варфоломей 5 января 2019 года в Стамбуле Петр Порошенко / Facebook

Петр Порошенко / Facebook

Как ранее писал OBOZREVATEL :