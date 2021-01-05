Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса. Исторические фото
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины (ПЦУ).
На своей странице в Facebook политик опубликовал фотографии исторического события, которое состоялось 5 января 2019 в Стамбуле и напомнил, что лично участвовал в церемонии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Поздравляю всю великую православную украинскую семью в Украине и за ее пределами со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины! Большой честью и радостью для меня было вместе с Предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписания и вручении Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали после того, как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ", – отметил пятый президент.
Он поблагодарил всех причастных к предоставлению Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.
"Спасибо всем, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению нашей большой общей цели. Пусть Бог хранит и направляет Украину, нашу Православную церковь и всех нас. Слава Господу! И слава Украине!" – написал Порошенко.
Как ранее писал OBOZREVATEL :
Томос был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем уже после наступления нового, 2019 года, 5 января.
Четыре дня спустя свои подписи под документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.
30 января 2019 года Православная церковь Украины была официально зарегистрирована в Украине как религиозная организация.
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.
РПЦ объявила бойкот патриарху из-за Украины.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Томоса об автокефалии ПЦУ.