Плівки 'Байдена-Порошенка' злив Деркачу Онищенко – Мінфін США

Екснардеп-утікач Олександр Онищенко передав позафракційному нардепу Андрію Деркачу плівки з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та обраного президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Штатів. Водночас наголошується, що плівки були отримані в зміненому варіанті.

"Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням у корупції, надав відредаговані аудіокопії ймовірних аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач опублікував у період з травня до липня 2020 року для дискредитації офіційних осіб США та здійснення впливу на вибори в Штатах", – йдеться в повідомленні.

Також підкреслено, що колишній співробітник посольства України в Штатах Андрій Теліженко організовував зустрічі Деркачу з американцями, щоб сприяти поширенню неправдивих заяв про корупцію в нашій країні.

"Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи та очорнити США", – зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського та ще шістьох українців, а також проти чотирьох сайтів через втручання в їхні вибори. Пізніше Дубінський виправдовувався, що він нібито ніколи не втручався у вибори в інших країнах.

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