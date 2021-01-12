Плівки "Байдена-Порошенка" злив Деркачу Онищенко – Мінфін США
Екснардеп-утікач Олександр Онищенко передав позафракційному нардепу Андрію Деркачу плівки з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та обраного президента США Джо Байдена.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Штатів. Водночас наголошується, що плівки були отримані в зміненому варіанті.
"Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням у корупції, надав відредаговані аудіокопії ймовірних аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач опублікував у період з травня до липня 2020 року для дискредитації офіційних осіб США та здійснення впливу на вибори в Штатах", – йдеться в повідомленні.
Також підкреслено, що колишній співробітник посольства України в Штатах Андрій Теліженко організовував зустрічі Деркачу з американцями, щоб сприяти поширенню неправдивих заяв про корупцію в нашій країні.
"Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи та очорнити США", – зазначили в Мінфіні.
Нагадаємо, що США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського та ще шістьох українців, а також проти чотирьох сайтів через втручання в їхні вибори. Пізніше Дубінський виправдовувався, що він нібито ніколи не втручався у вибори в інших країнах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 червня 2020 року Деркач оприлюднив нібито чергові "плівки" з голосами, схожими на Петра Порошенка і Джо Байдена. На плівках були порушені питання про справу компанії "Бурісма", яка нібито заплатила сім'ї Байденів понад $3 млн.
У Порошенка "плівки" назвали грубо змонтованим фальсифікатом. А секретар РНБО Олександр Данілов назвав чергові "плівки Деркача" потужною інформаційною російською агресією.
Розвідувальні кола Сполучених Штатів звинуватили Деркача в зв'язках із російським шпигунським відомством.
Глава Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовувала Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.