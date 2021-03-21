Окупанти на Донбасі накопичують військову техніку на спецбазах: з'явилися знімки

Obozrevatel
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Політика
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Окупанти на Донбасі накопичують військову техніку на спецбазах: з'явилися знімки

На території окупованого Донбасу на двох об'єктах російські гібридні сили концентрують техніку і особовий склад. Йдеться про бази в Горлівці і поблизу Моспино.

Про це повідомили джерела в воєнізованих структурах окупаційної адміністрації Радіо Донбас.Реаліі. Також інформацію підтвердили в одному з розвідувальних підрозділів зони ООС.

Об'єкти, де накопичують техніку, можна побачити на супутникових знімках. Перший з них розташований неподалік лінії розмежування в Горлівці, на території заводу "Еластомер". Місце розташування заводу виділено червоним. Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку і особовий склад.

Горлівка – непідконтрольна частина Донецької області. Торецьк та Новгородське під контролем уряду України

Вигляд заводу на супутникових знімках

Другий об'єкт розташований неподалік Моспино, на колишньому аеродромі. Це місце знаходиться на південний схід від Донецька. За інформацією джерел, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об'єкт став використовуватися для базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили. За їх словами, її присутність тут фіксувалася і раніше. Аеродром виділено червоним.

Аеродром на південний Схід від Моспине

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" облаштували військову базу в дитячій колонії.

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