Окупанти на Донбасі накопичують військову техніку на спецбазах: з'явилися знімки

На території окупованого Донбасу на двох об'єктах російські гібридні сили концентрують техніку і особовий склад. Йдеться про бази в Горлівці і поблизу Моспино.

Про це повідомили джерела в воєнізованих структурах окупаційної адміністрації Радіо Донбас.Реаліі. Також інформацію підтвердили в одному з розвідувальних підрозділів зони ООС.

Об'єкти, де накопичують техніку, можна побачити на супутникових знімках. Перший з них розташований неподалік лінії розмежування в Горлівці, на території заводу "Еластомер". Місце розташування заводу виділено червоним. Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку і особовий склад.

Другий об'єкт розташований неподалік Моспино, на колишньому аеродромі. Це місце знаходиться на південний схід від Донецька. За інформацією джерел, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об'єкт став використовуватися для базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили. За їх словами, її присутність тут фіксувалася і раніше. Аеродром виділено червоним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" облаштували військову базу в дитячій колонії.