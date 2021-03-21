Оккупанты на Донбассе скапливают военную технику на спецбазах: появились снимки

На территории оккупированного Донбасса на двух объектах российские гибридные силы концентрируют технику и личный состав. Речь идет о базах в Горловке и вблизи Моспино.

Об этом сообщили источники в военизированных структурах оккупационной администрации Радио Донбас.Реалии. Также информацию подтвердили в одном из разведывательных подразделений зоны ООС.

Объекты, где скапливают технику, можно увидеть на спутниковых снимках. Первый из них расположен неподалеку линии разграничения в Горловке, на территории завода "Эластомер". Место расположения завода выделено красным. Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Второй объект расположен неподалеку Моспино, на бывшем аэродроме. Это место находится к юго-востоку от Донецка. По информации источников, техника вооруженных формирований здесь сохраняется с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться для базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили. По их словам, ее присутствие здесь фиксировалась и ранее. Аэродром выделен красным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" обустроили военную базу в детской колонии.