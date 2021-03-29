Новинський привітав Аксьонова з перемогою на довиборах в Раду
Народний депутат України Вадим Новинський привітав мера Добропілля Андрія Аксьонова з перемогою на довиборах до Верховної Ради на окрузі №50 у Донецькій області, які відбулися 28 березня.
Про це він написав у Facebook. Новинський, звертаючись до Аксьонова, зазначив, що його перемога, в першу чергу, – велика відповідальність.
"Виборці 50-го округу довірили вам мандат і представництво їх інтересів в парламенті, оскільки сподіваються на те, що ви будете працювати не менш ефективно, ніж на посаді міського голови Добропілля, де показали себе господарником і борцем за мир. Нехай ваші досвід, щирість, енергія, бажання діяти і досягати поставлених цілей допомагають на новому терені. Бажаю вам міцного здоров'я, мудрості та успіхів у законотворчому процесі", – заявив він.
Нагадаємо, згідно з даними ЦВК, після підрахунку 100% протоколів, переміг Андрій Аксьонов.
Голоси в першій п'ятірці розподілилися наступним чином:
Андрій Аксьонов, політична партія "Порядок" – 65,46%
Валентин Рибін, політична партія "Партія Шарія" – 13,00%
Юлія Кузьменко, політична партія "Європейська солідарність" – 6,69%
Вікторія Шилова, політична партія "Держава" – 4,08%
Андрій Бондаренко, політична партія "Слуга народу" – 3,02%