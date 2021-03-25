Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків майже на 100 млн грн

Народному депутатові України повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків більш ніж 97 млн ​​грн.

Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Водночас ім'я обвинуваченого вона не назвала. За даними "Українських новин", підозру вручили Віктору М'ялику (депутатська група "За майбутнє").

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", – написала вона.

Венедіктова розповіла, що підозрюваний 2012 року розпочав будівництво в селі Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень у них. До того ж реєстрації як суб’єкт господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

Після завершення зведення будинків він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

Венедіктова наголосила, що доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

Попередньо, за даними експертизи, так депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Віктор М'ялик у декларації за 2019 рік вказав, що володіє 158 квартирами в Києво-Святошинському районі.