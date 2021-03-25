Нардепу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн грн

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. При это имя обвиняемого она не назвала. По данным "Украинских новостей", подозрение вручили Виктору Мялику (депутатская группа "За майбутнє").

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении нардепу в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", – написала она.

Венедиктова рассказала, что подозреваемый в 2012 году начал строительство в селе Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка (Киевская область) многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения строительства, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

Венедиктова отметила, что доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.